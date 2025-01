MM-kultaleijona siirtohuhujen kohteena – aiheutti Kärppien kanssa heti murheita Jonne Virtasen poppoolle

MM-kultaleijona Miika Koivisto on tällä hetkellä kovien siirtohuhujen kohteena.

MTV Urheilun tietojen mukaan Kärpät on ilmoittanut Koivistolle, että tämä on vapaa etsimään itselleen uuden osoitteen. Vaikka kevään 2019 maailmanmestaripuolustaja Koivisto on siirtohuhujen keskiössä, on hän yhä Kärppien matkassa joukkueen etelän kiertueella.

Koivisto oli esillä lauantain Jukurit-pelin alkuhetkillä, kun hän alusti Kärppien avausosuman. Koivisto heitti kiekon maalille ja Julius Hermonen sai lapansa väliin.

Video Kärppien avausmaalista näkyy jutun yläreunasta.

Mikkelin illassa riittää mielenkiintoa, sillä vastakkain on kaksi Liigassa matelevaa joukkuetta. Jonne Virtasen luotsaama Jukurit yrittää katkaista seitsemän ottelun mittaiseksi venyneen tappioputkensa. Kärpät taas on ottanut edellisistä seitsemästä ottelustaan vain kaksi voittoa.