NHL:ssä pelaava Montreal Canadiens on tehnyt kahdeksan vuoden mittaisen jatkosopimuksen tähtipuolustaja Lane Hutsonin kanssa.
Tiedotteen mukaan Hutson kuittaa kaudella 2026-27 voimaan astuvan sopimuksensa aikana 8,85 miljoonaa dollaria (noin 7,6 milj. euroa) kautta kohden.
21-vuotias Hutson murtautui viime kaudella ryminällä NHL:n parhaimpien puolustajien joukkoon. Hän teki tulokaskaudellaan 82 ottelussa 66 tehopistettä, mikä oikeutti puolustajien pistepörssissä seitsemänteen sijaan.
Hän voitti kauden päätteeksi NHL:n parhaalle tulokkaalle jaettavan Calder Trophyn.
Tällä kaudella Hutson on tehnyt kolmessa ensimmäisessä ottelussa tehot 0+1.