Veera Kaupista tuli salibandyn naisten MM-kisojen kaikkien aikojen maalitykki, kun Suomi murjoi Tanskan 14–2 puolivälierässä Ostravassa.
Suurena ennakkosuosikkina MM-puolivälieräotteluun Tanskaa vastaan lähtenyt Suomi ei antanut juuteille käytännössä minkäänlaista mahdollisuutta kiusaamiseen. Sinipaidat paukuttivat maaleja liukuhihnatahdilla, lopulta kaikkiaan 13, Tanskan jäätyä kahteen osumaan.
Suomen kapteeni Veera Kauppi nautiskeli ottelun tehohirmuna pisteet 4+2=6. Lajin megatähdestä tuli samalla MM-kisojen kautta aikojen kovin maalintekijä.
Kaupilla on nyt uransa MM-kisaotteluista kasassa 63 osumaa. Toisena tilastossa on Sveitsin Corin Rüttimann 61 rysällä.
Myös Suvi Hämäläinen loisti Tanskaa vastaan kolmella viimeistelyllään. Ulla Valtola osui kahdesti.
Kisaemäntä Tshekki vastaan
Suomi kohtaa huomenna lauantaina pelattavassa välierässä kisaemäntä Tshekin. Toisessa välierässä ottelun Ruotsi–Latvia voittaja saa vastaansa Sveitsin.
Mitalipelit käydään sunnuntaina. Ruotsi on voittanut yhdeksän viimeisintä naisten maailmanmestaruutta.