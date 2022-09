Kanada voitti jääkiekon naisten MM-kultaa – Naisleijonat kaatanut Tshekki teki historiaa

Yhdysvallat voitti 2015–2019 viisi arvoturnausta, mutta viime vuoden MM-kilpailuista lähtien Kanada on ollut lyömätön. Se voitti vuosi sitten kotikisojensa loppuottelussa Yhdysvallat, toisti tempun Pekingin olympialaisissa ja vielä Herningissä.

Maailmanmestaruus on Kanadalle kaikkiaan 12:s. Naisten MM-kilpailuja on pelattu vuodesta 1990 alkaen. Yhdysvallat on kahminut yhdeksän maailmanmestaruutta.