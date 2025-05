Häijy loukkaantuminen MM-kaukalossa – kisaisännillä tuskainen startti

Jääkiekon MM-kisojen toinen isäntämaa Tanska on avannut karkelot nahkeasti. Se taipui Herningissä lauantai-iltana Sveitsille 2–5. Leijonien lohkossa Latvia nousi voittoon Ranskasta lukemin 4–1.

Tanska lähti turnauksen toiseen otteluunsa tappio niskassaan. Se otti eilen USA:lta pataan 0–5.

Kotiyleisö sai Sveitsiä vastaan mannaa toisessa erässä, kun Tanska nousi tappioasemasta 2–1-johtoon. Joachim Blichfieldin johtomaali syntyi ajassa 28:59.

Ennakkosuosikki Sveitsi kuitenkin kuittasi lujaa. Tyler Moy niittasi kahteen otteeseen erän loppupuolella. Viime vuoden MM-finalisti siirtyi kuskin paikalle ja piti lukemat erätauolle.

Päätöserässä Sveitsi iski ratkaisun makua tauluun, kun pelikello näytti 45:19. Asialla Damien Riat. Tehot 2+1 kerännyt Moy syötti maalin.

Avausmaalin tehnyt Nico Hischier nakkasi loppuluvut 5–2 tyhjään uuniin. Myös hän keräsi tehopisteet 2+1.

Sveitsi nousi voiton myötä neljään pisteeseen. Se hävisi eilen Tshekille jatkoajalla.

Tanska on edelleen pisteittä, mutta se on kohdannut kaksi ennakkoon selvästi kovempaa maata. Isäntien tie ei helpotu vielä, sillä seuraava peli on Tshekkiä vastaan.

Ottelun lopussa nähtiin ikävä tilanne, kun toinen päätuomari Mike Langin sai tanskalaispelaajan mailan erittäin kovalla vauhdilla kasvoihinsa. Jäälle vuoti runsaasti verta, jota putsailtiin hyvä tovi. Langin poistui omin voimin pukukoppiin paikkailtavaksi. Peli hoidettiin loppuun yhdellä päätuomarilla.

Latvia voitti Ranskan

Leijonien A-lohkon iltaväännössä Ranska ja Latvia ottivat toisistaan mittaa. Maalinteon aloitti Ranska, kun Porin Ässiä seuratasolla edustava Dylan Fabre onnistui noin 15 minuutin pelin jälkeen.

Martins Dzierkals kuittasi Latvian tasoihin ottelun puolivälin ylityttyä.

Päätöserässä Eduards Tralmaks sai kunnian painaa voittomaalin sisään ajassa 42:02. Dans Locmelis toimi sinetöijänä, sillä hän osui kahdesti tyhjiin aivan lopussa. Voitto siis Latvialle lukemin 4–1.

Kyseessä oli molempien maiden avausottelu MM-turnauksessa. Ranska on heti huomenna Leijonien kyydissä. Tuo ottelu alkaa klo 21.20.

MM-kisat 10. toukokuuta:

Norja–Kazakstan 1–2

Slovenia–Kanada 0–4

Ruotsi–Itävalta 4–2

Saksa–Unkari 6–1

Ranska–Latvia 1–4

Tanska–Sveitsi 2–5