Sensaatio mureni karulla tavalla Leijonien lohkossa – Tre Kronor -vahdin imuroinnille iso reaktio

Ruotsi jatkaa ilman tappioita ja nousee nyt kuuteen pisteeseen B-lohkossa. Se kaatoi perjantaina Yhdysvallat. Puolalla on yksi piste jatkoaikatappiosta Latviaa vastaan.

Itävalta ja Sveitsi maalihommissa

Sveitsi napautti jo illan neljännen ylivoimamaalinsa ajassa 40:43. Asialla New Jersey Devilsin Nico Hirschier .

Sveitsille voitto on turnauksen toinen. Sillä on puhdas saldo kahden ensimmäisen ottelun jälkeen. Itävallan pistetili on avaamatta.