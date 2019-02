Miten yksi suosituimmista halpalentoyhtiöistä voi olla näin pahoissa vaikeuksissa? Norwegianilla jättivelat: "Äärimäisen aggressiivinen etenemispolitiikka"

Norwegian Air Shuttle perustettiin vuonna 1993. Norjalainen yhtiö käyttää markkinoinnin vuoksi lyhyempää nimeä Norwegian.



Mainos

Norwegian on halpalentoyhtiön ja reittiverkostoyhtiön välimalli. Nimellisesti se on halpalentoyhtiö, mutta käytössä ovat huippukoneet ja se lentää myös Euroopan ulkopuolelle.



Kuulostaa hyvältä, miksi yhtiö on vaikeuksissa?



– Norwegian on tehnyt investointeja erittäin rohkeassa etunojassa. He lähtivät laajentamaan toimintaansa maailmanlaajuisesti. He lentävät esimerkiksi Aasiaan ja Amerikkaan ja heillä on tukikohtia Euroopan ulkopuolella, kertoo WSP Finland OY:n johtaja ja professori Jorma Mäntynen.



Yhtiö kertoi tehneensä yli 300 miljoonan euron tappion viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pahasti velkaantunut yhtiö on ilmoittanut pidättäytyvänsä uusista lentokoneostoista, karsivansa reittejään sekä myyvänsä pois vanhoja koneitaan pelastuakseen tilanteesta.



"Investointivauhti oli todella kova"

Norwegianin säästömahdollisuuksia pidetään heikkoina. Suurin osa muista lentoyhtiöistä pyrkii tehostamaan toimintaansa siirtymällä modernimpaan lentokalustoon. Norwegian on tehnyt sen jo, sillä yhtiön kalusto kuuluu maailman tuoreimpiin ja nuorimpiin. Norwegianin lentolaivaston keski-ikä on vain 3,7 vuotta.



– Norwegian teki isoja lentokoneostoja ja investointivauhti oli todella kova. Herää kysymys, miten tuollainen voi onnistua kannattavasti ja millä aikavälillä? Nykyiset ongelmat ovat oireilua tästä. Heillä oli äärimäisen aggressiivinen etenemispolitiikka. Se tarkoittaa suuria mahdollisuuksia, mutta myös suuria riskejä, Mäntynen selittää.



Useat yhtiöt ovat jättäneet ostotarjouksia Norwegianista. International Airlines Group (IAG) vetäytyi ostoaikeista, kun Norwegianin omistajat hylkäsivät heidän tarjouksensa kahdesti.



Mainos

Taustalla yhtiöiden yhteensulautuminen



Mäntynen kertoo taustalla olevan ilmiön, jota kutsutaan konsolidaatiokehitykseksi.



Yhdysvallat on muodostanut kolme isoa lentoliikenteen blokkia, joissa samaan konserniin on sulautunut useita yhtiöitä. Euroopassa on tapahtunut samanlainen kehitys. Esimerkiksi IAG pitää sisällään Aer Lingusin, British Airwaysin, Iberian sekä Vuelingin.



– Kun näitä koalitioita muodostuu, villit ja vapaat yhtiöt kuten Norwegian ja Finnair ovat eri asemassa, niiden täytyy pärjätä omillaan. Totta kai muidenkin pitää pärjätä omillaan, mutta heillä on isomman konsernin etu puolellaan. Koalition paine ja kilpailu ovat läsnä. Yksistään IAG:n ostotarjous Norwegianista kertoo siitä, että koalitioita halutaan laajentaa.



Mäntysen mukaan mielenkiintoinen kysymys onkin, onko Euroopan kartalla tulevaisuudessa vain muutamia suuria konserneja, kuten Amerikassa?



Norwegian on välimalli



Halpalentoyhtiöt eivät suinkaan syntyneet Euroopassa, vaan Yhdysvalloissa 1970-luvulla. Idea kopioitiin Eurooppaan 1990-luvulla, jolloin lentokoneliikenne vapautui Euroopassa.



Halpalentoyhtiöt alkoivat kilpailla perinteisiä verkostoyhtiöitä vastaan luoden uutta tarjontaa, jolloin syntyi uudenlainen markkina-asetelma.



Edelleenkin menestyvä Ryanair iski tähän saumaan.



– Ryanair on hoitanut hommansa hyvin. He ovat laajentaneet kurinalaisemmin ja he toimivat vain Euroopan alueella. Siinä on monta syytä, miksi he pärjäävät paremmin.



Halpalentoyhtiöiden perusidea on, että lennetään paljon ja lyhyitä reittejä, kuten esimerkiksi Ryanair tekee.



– Norwegian lähti omille teilleen ajatellen, että näytetäänpäs muille, tuodaan sama halpalentoyhtiöiden konsepti myös pitkän matkan lentoihin. Norwegian sekoittaa halpalentokonseptin sekä perinteisen lentokonseptin. On yksi kysymysmerkki, voiko tällainen onnistua, ja kannattaako näitä malleja edes sekoittaa? Ryanair on halpalentoyhtiöiden symboli. Norwegian on se välimalli. Tässä ovat mahdollisesti ne oireet ja syyt, Mäntynen summaa.



Saako Norwegian nokkansa nousuun?



Mikä sitten on Norwegianin tulevaisuus, pystyykö yhtiö nousemaan ahdingosta?



– Olen sanonut jo vuosia, että en poista kysymysmerkkiä Norwegianin viereltä. Fuusioitumien johonkin toiseen yhtiöön on ollut jo orastavasti näkyvillä. Minulle on suuri mielenkiinnon kohde, mennäänkö sen portin läpi vai ei. Jos ei, niin en tiedä mitä tapahtuu, saako Norwegian nostettua nokkansa nousuun vai ei.



Mäntynen pitää fuusioitumista todennäköisimpänä, eikä keksi vielä muita mahdollisuuksia Norwegianille.