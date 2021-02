Miten Suomi aikoo reagoida Venäjän mielenosoituksiin? Näin ministeri Tuppurainen vastaa

Euroopan komission varapresidentti Josep Borrelin on matkustamassa tällä viikolla Venäjälle. Tuppurainen uskoo matkalla nousevan esiin myös maan ajankohtainen tilanne.

Navalnyin vangitsemisoikeudenkäynti on tarkoitus käydä huomenna. Venäjällä on järjestetty suuria mielenosoituksia, joissa on vaadittu oppositiojohtajan vapauttamista.