Miten suomalaisten pitäisi suhtautua Itämeren alueen tilanteeseen? Niinistö: Jos jännitteet Ukrainassa kasvavat, ne voivat kasvaa myös Itämerellä

– Ajattelin niin, että valmistautumiseen on syytä. Eräs syy saattaa olla se, että ruotsalaiset tulivat hyvin reippaasti ulos. Näimme tankkeja Gotlannin kaduilla. Silloin kai Puolustusvoimat kertoi, ettei heillä ole tarve niin näkyvästi kertoa aikeistamme. Tuo on varmaan vähän lisännyt paineita, ja ehkä keskustelu Itämeren jännitteitä on herättänyt levottomuutta, ja sen tyynnyttäminen on ihan aiheellista.