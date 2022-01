Miten rahaa riittää paremmin uusien hyvinvointialueiden myötä? SDP:n Rönnholm kertoo ratkaisevan asian

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnhomin mukaan keskeisessä roolissa tässä on seitsemän päivän hoitotakuu eli se, että ihmiset saavat hoitoa ajoissa.

– Ongelmista otetaan kiinni aikaisemmassa vaiheessa ja kustannukset eivät siirry erikoissairaanhoitoon, joka on huomattavasti kalliimpaa. Sama juttu liittyy sosiaalipalveluihin. Jos siellä puolella on haasteita, nekin otetaan aikaisin kiinni. Tämä on ollut meidän järjestelmämme ongelma, ja nyt sen pitäisi korjautua. Mutta tämä vaatii määrätietoista työtä jokaisella hyvinvointialueella.