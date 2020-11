Pekka Haavisto: Bidenin kausi tuo mukanaan yhden keskeisen muutoksen, jolla on vaikutuksia myös Suomeen

– Trump on ollut yllätysten mies, Haavisto kuvailee istuvaa presidenttiä Donald Trumpia.

– Monihan on sanonut, ettei paluuta entiseen ole ja että protektionismi on ottanut vallan. Trumpin ajattelussa Amerikka ensin -ajattelu oli vahvasti läsnä ja myös Biden liputtaa tällaisen ajattelun puolesta. Uskon kuitenkin, että asioista sopiminen ja ennakoitavuus lisääntyvät kansainvälisissä suhteissa.

Haaviston mukaan Bidenin kaudella nähdään muutos kolmella osa-alueella, jotka heijastuvat myös Suomeen. Näistä merkittävän on muutos maan ilmastopolitiikassa.

– Yhdysvallat on indikoinut (antanut ymmärtää), että se haluaa tulla takaisin YK:n ihmisoikeusneuvoston työhön, johon myös Suomi on ehdolla vuosiksi 2022-2024. Tämä on varmasti suuri muutos.