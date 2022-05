Miten käy työpaikkojen? Ydinvoimalatyömaan keskeytyminen huolestuttaa Pyhäjoella – tällaisia ovat mietteet

– Kyllä se pistää huolettamaan. Minullakin on ystäviä, jotka ovat Fennovoimalla töissä. Mitenkäs niiden töiden käy? Ja meillähän on aika monta ravintolaakin tällä kylällä, jota käyttävät nuo Hanhikivellä työskentelevät, sanoo puolivuotiaan Senni-vauvan kanssa liikkeellä oleva Riikka Kylmäoja.

Nelisen sataa työpaikkaa

Nelisen sataa työntekijää tekee tälläkin hetkellä töitä ydinvoimalan valmistumiseksi ja alueella on jo 100 000 neliötä valmiita tiloja. Silti osa kuntalaisista on jo alusta saakka katsonut epäröiden suomalais-venäläistä hanketta.

– Tokihan meillä on kaavoitettu ydinvoima-alue ja ajattelen, että varmasti jollakin aikataululla sinne ydinvoimala tulee. Mutta mitä ja kuka tekee, se on ajan kysymys. Tällaisia ajatuksia kunnan näkökulmasta kuitenkin on, sanoo valtuuston puheenjohtaja Rantanen.