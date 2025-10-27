Viljelijöiden kriisikokous keräsi tänään Somerolla odotettua enemmän väkeä paikalle. Ministeri Essayah kommentoi maanviljelijöiden ahdinkoa MTV Uutisille.

Kasvinviljely on sokerijuurikasta lukuun ottamatta ollut Etelä-Suomen tukialueella viime vuosina tappiollista. Ei siis ihme, että Someron Teeriharjun iso tanssisali täyttyi nopeasti pettyneistä maanviljelijöistä. Tänään järjestetty viljelijöiden kriisikokous keräsi paikalle noin 500 henkeä, joka oli odotettua enemmän.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) kommentoi maanviljelyn tilannetta MTV Uutisille.

– Ymmärrän, että tilanne on hankala. Erinomainen satovuosi, jota aina toivotaan, tarkoittaa nyt huonoa hintaa, kun viljan tarjonta markkinoilla kasvaa. Tästä syystä hallitus panostaa muun muassa viennin ja arvonlisän kasvattamiseen, sekä kannustaa alan yhteistyöhön ja tilojen väliseen kauppaan.

Ministerin mukaan muutoksia on haastava tehdä kesken kauden.

– Tukijärjestelmän suhteen en voi tehdä kesken CAP-kauden lupauksia, vaikka pyrimme myös tulevaa kautta rakentaessa huomioimaan sektorit ja niiden tarpeet. Nykyinen CAP alkoi siis 1.1.2023 ja on tukitasoineen ennen sitä neuvoteltu. Muutokset kesken CAP-kauden ovat rajallisia, Essayah sanoo.

CAP tarkoittaa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa (Common Agricultural Policy).