Miten ”ameebamainen pilvikatto” vaikuttaa kuukausiennusteeseen? Pekka Pouta kuvailee säätä yhdellä sanalla

– Harmaa on hyvä määritelmä ensi viikolle. Taivaalla on aika ameebamainen pilvikatto. Sillä tarkoitan sitä, että se elää vähän. Välillä pilveen tulee aukkoja ja on hetken aikaa aivan hieno raikas syyspäivä. Mutta käytännössä on mahdoton nähdä edes sille päivälle, missä pilvilautta lähtee repeämään, Pekka Pouta selvittää.