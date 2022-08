Mitättömältä tuntuvat merkit voivat kertoa ihmisen olevan hukkumaisillaan – älä ikinä sivuuta olankohautuksella

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) kertoi hiljattain , että lähes puolet hukkuneista on päihtyneitä ja tyypillisimmin hukkuminen tapahtuu uimisen yhteydessä, kiikkerällä soutuveneellä liikuttaessa tai rannalta tai laiturilta putoamisen seurauksena.

1. Paniikki hukkuvan kasvoilla

Mikäli on tarpeeksi lähellä, voi hukkuvan ihmisen todennäköisesti tunnistaa tämän kasvoista, päivystyslääkäri Graham Snyder sanoo Huffington Postille.

Tyypillisesti hukkuvan silmät ovat suljetut tai levällään ja lasittuneet, suu apposen auki henkeä haukkomassa ja pää syvällä vedessä. Toisinaan pää on notkahtanut taakse ja hiukset valuneet kasvojen eteen.

Yleensä hukkuva ihminen on hiljaa, sillä hengityksen on toimittava ennen puhumisen onnistumista. Hyperventilointi ja hengen haukkominen on tavallista.