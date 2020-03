Mitä tarkoittaa koronakaranteeni? MTV selvitti termit ja kertoi, mitä karanteeniin joutunut saa ja ei saa tehdä

Karanteenilla tarkoitetaan liikkumisvapauden rajoittamista, jonka tarkoituksena on ehkäistä taudin leviäminen. Karanteeniin määrätään henkilö, joka on altistunut koronalle ja karanteenin aikana selviää, onko tartuntaa todella tapahtunut. Varotoimena karanteeni katkaisee tartuntaketjun.

Karanteeniin määrätyn ihmisen pitää lähtökohtaisesti pysytellä kotioloissa. Hän saa ulkoilla, mutta ei olla ulkona lähikontaktissa toisten ihmisten kanssa. Tämän takia esimerkiksi väkijoukkoja on vältettävä ja pidettävä etäisyyttä muihin ulkona tavattuihin ihmisiin. Hän ei saa käydä muissa sisätiloissa, kuten apteekissa tai lähikaupassa, jotta mahdollista tartuntavaaraa ei syntyisi.

Ulos mennessä karanteeniin määrätyn on hyvä pitää hanskoja ja välttää esineiden koskemista. Hänen tulee myös muistaa hyvä käsihygienia ja yskiessä tai aivastellessa aivastaa hihaan tai puhtaaseen nenäliinaan.

Jos henkilö määrätään eritykseen, hänet eristetään terveistä ihmisistä. Tämä on karanteeia järeämpi toimi, ja vaikuttaa myös henkilön perheenjäseniin: he ovat saattaneet nyt altistua virukselle ja ovat karanteenissa. Eristys tarkoittaa, että tartunnan saanut henkilö eristetään terveistä ihmisistä. Se on aavistuksen järeämpi toimi.