Mitä Särkänniemestä siirretyille delfiineille kuuluu? Veera siirrettiin Italiaan viime vuonna, eläinsuojelujärjestö: "En pidä tätä millään tavalla hyvänä asiana"

Atticassa on kuitenkin enää kaksi alkuperäisestä lauman jäsenestä jäljellä, Leevi ja Eevertti. Nelikon vanhin, Delfi, menehtyi vain muutaman kuukauden kuluttua eläinten siirrosta sydämenpysähdykseen. Hän oli kuollessaan liki 40-vuotias.

– Eläimet sopeutuivat tänne yllättävän nopeasti. Leevillä ja Eevertillä menee edelleen Atticassa todella hyvin hyvin ja ovat terveitä. He ovat lauman vanhimmat, joten he johtavat sitä.

– Oltremaressa on delfiinien sekaryhmä, jossa on kuusi naarasta ja kaksi urosta. Tämä ryhmä on Veeralle parempi ja myös ryhmädynamiikka toimii, Gojceta lisää.