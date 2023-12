Mitä Putinin jatko Venäjän johdossa tietää Suomen ja Venäjän suhteille? MTV:n vaalikoneessa yksiselitteinen vastaus presidenttiehdokkailta

Venäjän presidentti Vladimir Putinilmoitti tänään hakevansa jatkokaudelle. MTV Uutisten vaalikoneessa presidenttiehdokkailtamme tiedusteltiin vastausta seuraavaan väittämään: "Länsimaat Suomi mukaan lukien eivät voi parantaa suhteitaan Venäjään niin kauan kuin Vladimir Putin on presidenttinä."

Vastaukset olivat yksimielisiä, sillä valtaosa ehdokkaista ilmoitti olevansa väitteestä jokseenkin samaa mieltä. Täysin samaa mieltä olivat Alexander Stubb (kok.) ja Sari Essayah (kd).

Tässä ehdokkaiden vastaukset:

Mika Aaltola: ”Valitettavasti suhteet tuskin voivat parantua. Niin kauan kun Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainaan, me emme voi pyrkiä keskusteluyhteyteen Venäjän kanssa."

Li Andersson (vas.):"Tällä hetkellä on hyvin vaikea nähdä, miten Suomen ja Venäjän suhteet voisivat normalisoitua vielä pitkään aikaan. Putin on osoittanut olevansa valmis rikkomaan kansainvälisen oikeuden kaikkein perustavanlaatuisimpia sääntöjä. Syyllisiä Ukrainan sodan syttymiselle ovat yksinomaan Putin ja hänen johtamansa Venäjä. Venäjän on lopetettava julma ja kansainvälisen oikeuden vastainen hyökkäyssotansa ja vetäydyttävä Ukrainasta. Tämän lisäksi Venäjän politiikassa ja hallinnossa pitäisi tapahtua todella suuria muutoksia."

Pekka Haavisto (vihreät): "Tällä hetkellä Suomi on sitoutunut EU:n kanssa täysimääräisesti tukemaan Ukrainaa, jotta se saisi Venäjän miehittämät alueet takaisin ja jotta aikanaan syntyvä rauhansopimus olisi Ukrainan kannalta oikeudenmukainen. Rauhansopimuksessa tulisi taata Ukrainan rajat, järjestää Ukrainalle turvatakuut, sopia sotakorvauksista ja sopia sotarikosten käsittelemisestä. Vain oikeudenmukainen rauha voi olla kestävä. Ukraina itse päättää, milloin ja minkälaisin ehdoin se on aikanaan valmis keskustelemaan rauhasta. Tulevaisuutta ei voi rakentaa toiveajatteluun, että Venäjän hallinto edes presidentti Vladimir Putinin jälkeen muuttuisi."

Jussi Halla-aho (ps.) :"Putin on etsintäkuulutettu sotarikollinen. On vaikea nähdä länsimaisia poliitikkoja istumassa samaan pöytään hänen kanssaan. Samalla on kuitenkin ymmärrettävä, että Putin ei ole ongelma vaan oire venäläisen yhteiskunnan rakenteellisista ongelmista. Putinin seuraaja ei välttämättä eroa hänestä ainakaan edukseen."

Olli Rehn: (Valitsijayhdistys / Suomen Keskusta): ”Suomen on toimittava Venäjä-suhteissa tiiviissä yhteistyössä muiden EU- ja NATO-maiden kanssa. Korkean tason poliittiset suhteet Suomen ja Venäjän välillä eivät voi palautua ennen Venäjän vetäytymistä Ukrainasta. Venäjän on kannettava vastuu toimistaan ja kunnioitettava kansainvälistä oikeutta. Jos toisaalta EU:n piirissä yhteisesti todettaisiin, että Suomen tasavallan presidentin keskusteluyhteys Venäjään voisi edesauttaa oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan asiaa, sitä olisi luonnollisesti harkittava. Nyt ja näköpiirissä ei sellaiseen kuitenkaan ole mahdollisuuksia. Viranomaistasolla on kyettävä jatkossakin hoitamaan muun muassa raja- ja meriturvallisuuteen sekä tulliin liittyviä kysymyksiä."

Alexander Stubb: "Suomi ja länsimaat voivat alkaa rakentaa suhteita Venäjään vasta, kun Venäjä poistuu Ukrainasta. Kyse ei ole yhdestä henkilöstä vaan vallitsevasta asiaintilasta ja Venäjän koko nykyisestä regiimistä. Mikään ei voi normalisoitua niin kauan, kun Venäjä käy sotaa Ukrainassa. Ei pidä olettaa, että Putinin seuraaja olisi edeltäjäänsä pehmeämpi. On hyvin todennäköistä, että seuraaja edustaisi jopa nykyistä kovempaa linjaa."

Sari Essayah (Suomen Kristillisdemokraatit): "Venäjän kanssa ei voida palata normaaleihin suhteisiin niin pitkään kun Vladimir Putin on vallassa. Vladimir Putinin hallinto on syyllistynyt vakaviin sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan Ukrainassa, heidät on saatettava vastuuseen kansainväliseen sotarikostuomioistuimeen eikä tähän hallintoon voida solmia normaaleja suhteita. Kuitenkin on huomioitava, että Suomi hoitaa kuitenkin tälläkin hetkellä viranomaistasolla monia mm. käytännön asioita ja mm. perhesuhteisiin ja opiskelijoihin liittyviä asioita."

Jutta Urpilainen (sdp.): "Luottamus Suomen ja Venäjän välillä on Ukrainan sodan myötä menetetty. Sen jälkeen, kun sodassa on saavutettu Ukrainan näkökulmasta oikeudenmukainen rauha, on EU:n ja liittolaisten tarkasteltava Venäjä-suhdettaan uudelleen."

Väitteestä jokseenkin samaa mieltä ollut Liike Nytin Harry Harkimo ei jättänyt kommenttia vastauksensa oheen.

