Mitä puolustusministeri Antti Kaikkonen ajattelee Venäjän ensireaktioista? "Otetaan nyt aivan rauhallisesti"

– Oma päätökseni on kypsynyt jo hyvän aikaa sitten, mutta ajattelin, että tässä kohtaa on hyvä kertoa se ulos, Kaikkonen sanoo.

Venäjä on reagoinut päivän aikana Suomen valtionjohdon ulostuloihin. Kremlin tiedottaja Dmitry Peskov sanoi, että Suomen liittyminen Natoon on uhka Venäjälle ja syy samantasoiseen vastareaktioon.

Iltalehden mukaan keskeisiä suomalaispoliitikkoja on varoitettu siitä, että Venäjä voi katkaista kaasutoimitukset Suomeen perjantaina.

Lisää kansainvälisiä harjoituksia Suomessa?

Käytännössä kyse on merkittävästä ja konkreettisesta turvallisuusavusta Suomelle Nato-hakemusprosessin ajaksi.

Varsinaisia kovia turvatakuita Suomi saa vasta tullessaan Nato-jäseneksi, mutta kahdenvälisesti sovittavaa tukea on jäsenyyden ajaksi luvassa näillä näkymin muualtakin kuin Isosta-Britanniasta.

Harjoitus on osa puolustusvoimien vuosisuunnitelmaa, jonka mukaisesti Suomi jatkossakin etenee.

– On mahdollista, että kumppanimme näkyvät vielä tämän vuoden aikana jonkun verran sen päälle, mitä aiemmin on sovittu. Käymme tästä parhaillaan pohdiskelua ja palaamme tähän asiaan vähän tuonnempana. En nyt mitään massiivista ole ilmoittamassa, mutta voi olla, että jonkinnäköistä lisänäkyvyyttä tässä jäsenyysprosessin aikana tulevina kuukausina on.