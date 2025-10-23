Paikalliset ovat surullisia yli 50 vuotta Ähtärissä toimineen eläinpuiston sulkeutumisesta.

Ähtärin kaupunginjohtaja Perttu Sonnisen mukaan eläinpuiston sulkeutumisen lopullisia taloudellisia vaikutuksia Ähtärin kaupungille on vielä haastavaa sanoa tarkasti.

Arvioita on kuitenkin jo tehty.

– Arvioissa on heitetty lukua, että se voisi olla 11 miljoonaa se vaikutus, mikä matkailun kautta tulee, Sonninen kertoo.

Ähtärin eläinpuisto avattiin vuonna 1973. Se on Suomen vanhin luonnonmukainen eläinpuisto.

2:34 Ähtärin kaupunginjohtaja: Näin paljon eläinpuiston sulkeutuminen maksaa kaupungille.

Paikallisia toiminnan päättyminen harmittaa

Ähtärin asukkaat ovat tottuneet siihen, että kesäisin eläinpuiston matkailualue täyttyy lomailijoista. Eläinpuisto on ollut tärkeä vierailukohde myös paikallisille.

– Kausikortti on ollut ensimmäisen kerran jo vuonna 1991. Onhan siellä tullut käytyä ja lapset ovat käyneet. Se on tuonut vakaata matkailijavirtaa tänne aina kesäaikana, Petri Jykylä kertoo.

Ähtäriläiset ovat harmissaan siitä, että eläinpuiston toiminnalle ei ole vielä löydetty jatkajaa.

– Se on kauhean surullinen asia, se on tälle paikkakunnalle tosi tärkeä, Jukka Karen sanoo.

Osa on käynyt vierailemassa puistossa jo viimeistä kertaa.

– Ihan oon käynyt heittämässä hyvästit, tuossa syysloman aikana kiersin siinä vielä, Hannele Halttunen puolestaan sanoo.

Toivoa kuitenkin on.

– Toivon, että jatkoa tulee vielä. Ehkä sitä voisi kehitellä, siellä on hieno uimahalli ja kaikkea. Siellä voisi hyvin pärjätä vielä joku yrittäjä, Raija Mononen puolestaan haaveilee.

"Elinehto" alueen yrittäjille

Majoitustoimintaa Ähtärin keskustassa pyörittävä yrittäjä on jo valmistautunut muuttamaan yrityksensä koko konseptia, mikäli eläinpuiston ovet pysyvät suljettuina.

– Ähtärin eläinpuisto on kaupungille elinehto. Täällä ei ole käytännössä muita vetovoimatekijlitä, kuin matkailualue, hotelli Vanha Pappila Hetken yrittäjä Juha Kaartinen kertoo.

Kaartinen on asunut Ähtärissä koko ikänsä ja nähnyt Ähtärin eläinpuiston kaikki vaiheet – toiminnan avaamisesta lähtien. Kun pandat palautettiin takaisin Kiinaan viime vuonna, se näkyi Kaartisen mukaan asiakaskunnassa heti.

– Lapsiperheitä ei enää tullut hiihtolomalla hotellivieraiksi, Kaartinen huomauttaa.

Eläinpuisto sulkee ovensa kävijöiltä sunnuntaina – jatkajaa toiminnalle etsitään edelleen

Neuvottelut liiketoiminnan jatkamiseksi ovat edelleen käynnissä.

Pesänhjoitaja Leo Lagerstam kertoo MTV Uutisille, että eilen saatu ratkaisu eläinten säilymisestä Ähtäristä on vilkastuttanut neuvotteluita.

– Se on edesauttanut neuvotteluita hotellitoiminnan jatkamisesta kiinnostuneiden kanssa. Puhelin on soinut enemmän ja neuvottelut ovat tiivistyneet entisestään, Lagerstam kertoo.

Eläinten hoidosta Ähtärissä huolehtii toistaiseksi Vieraile ja välität ry. Yhdistyksellä ei kuitenkaan tällä hetkellä ole varoja hoidon pitkäaikaiseen jatkamiseen, joten se käynnisti varainhankintakampanjan.

Ähtärin kaupunki on mukana neuvottelupöydissä velkojana. Kaupunginjohtajan mukaan liiketoiminnan jatkajaa on haastavaa löytää.

– Kiinnostuneita on ollut Hotelli Mesikämmenen toiminnasta ja ylipäätään matkailualueen kokonaisuudesta, mutta eläinpuistolle Suomessa on hyvin vaikea löytää jatkajaa, jolla olisi kokemusta eläinpuistoliiketoiminnan pyörittämisestä, Sonninen sanoo.

Ähtärin eläinpuisto sulkee ovensa vierailta 26. lokakuuta. Tulevat viikot näyttävät, sulkeutuvatko ovet tuolloin lopullisesti.

9:43 Viiden jälkeen: Mitä tapahtuu Ähtärin eläinpuiston eläimille?