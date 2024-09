Ähtäri menettää suurimman vetonaulansa – jälkipuinti alkoi: "Osa on myös helpottunut"

– Eläinpuisto on toiminut 50 vuotta ja siitä pandojen osuus on melko pieni. Hyvillä ideoilla varmasti saadaan vietyä eläinpuistoa eteenpäin myös tulevaisuudessa, Sonninen sanoo.

Kaupunki on tukenut eläinpuistoa taloudellisesti vuosien mittaan, mutta sekin on tullut tiensä päähän.

Mahdollisuus valtion antamasta tuesta on myös ollut pöydällä vuosien aikana, mutta yhtiön olisi pitänyt olla taloudellisesti paremmassa kunnossa.

– Olisihan se ollut mukavaa, että pandat olisivat täällä pidempään olleet, mutta pitää ajatella myös liiketoiminnallista puolta. Surutyötä tässä varmaan tehdään, vaikka osa on ratkaisusta myös helpottunut.

Pandakulut 1,5 miljoonaa vuodessa

Pandojen ylläpito on maksanut vuosittain jopa 1,5 miljoonaa euroa. Merkittävä menoerä on koitunut bambusta, joka on pandojen pääasiallinen ravinto.