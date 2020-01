Mitä jos kiky-lakko tulee? Lue tästä, mitä sinun pitää aiheesta tietää

On myös paljon työpaikkoja, joissa ei tapahtunut yhtikäs mitään.

Kilpailukykysopimus kirpaisi erityisesti naisvaltaisia aloja, joilla on jo ennestään tunnetusti heikompi palkkataso. Naiset siis paiskivat aiempaa enemmän työtä ja samalla leikattiin tuntuvasti lomarahoja.

On myös kritisoitu, että sopiiko kiky asiantuntijatyöhön, jossa työn laadulla on enemmän merkitystä kuin siihen käytetyillä minuuteilla.

Paraniko maamme kilpailukyky aidosti? Viitettä tästä on. Sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta että palkansaajien tutkimuslaitoksesta on arvioitu, että palkkojen nollakorotukset paransivat Suomen viennin kilpailukykyä.

Päästäänkö kikystä eroon?



Vaikutuksia on jo spekuloitu: on puhuttu teollisuuden satojen miljoonien eurojen tappioista ja spekuloitu lääkkeiden ja polttoaineiden saatavuuden vaikeutumisesta. Toisaalta palkansaajat odottavat innolla, että kikystä päästäisiin eroon. Työnantajapuolella tunnelma on nihkeämpi.