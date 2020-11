Mitä jos Aurinko sammuisi? – Nasan tieteilijä mokasi laskelmissaan, mutta saikin vastauksen spekulaatioon

Mokasta olikin hyötyä

Troopiikissa jäätymistä odoteltaisiin pisimpään

Energiaa kymmeniä gigajouleja per neliömetri

Heti Auringon sammuttua Maapallo kylmenisi avaruuteen 340 watin teholla per neliömetri. Tämä luku on tarkka ja perustuu siihen, että Maan lämpötila on tasapainossa Auringon säteilyn kanssa.

Noin 1 000 päivää

Tämä luku on kuitenkin todennäköisesti liian pieni. Lienee mahdollista, että trooppisen Tyynenmeren noin 2-asteinen pohjavesi ei sekoittuisi kokonaan, mutta harppauskerroksen ja pohjavesien välissä on noin kilometrin mittainen patja 2–10-asteista eli keskimäärin noin 6-asteista vettä.

Yllä olevissa hahmotelmissa on huomioitu se, että merivesi on tiheintä jäätymispisteessään, joka on tarkalleen –1,9 °C. Makea vesi on tiheimmillään selvästi jäätymispisteen yläpuolella 4,0 asteessa – kuten tunnettua – mutta meren suola sekoittaa tämän ilmiön.