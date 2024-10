Mitä ihmettä? Tähtihyökkääjä maalasi Mestarien liigassa – sitten alkoi rujo episodi

Duran, 20, on tullut tunnetuksi Aston Villan supervaihtomiehenä, joka ratkaisi Birminghamin suurseuralle viime kierroksella komean 1–0-voiton Bayern Münchenistä. Tiistaina kolumbialainen osoitti olevansa tehokas myös avauksesta, kun hän viimeisteli tyylikkään osuman toisella puoliajalla.

– Duranilla on kaikkea. Hänellä on tekniikkaa, hän pystyy pitämään palloa ja jatkamaan syöttöjä. Hän on monipuolinen hyökkääjä, Tielemans sanoi.