Mitä ihmettä? Ruotsin maalivahtilegendasta tekaistaan kuolinilmoituksia

Lindahl teki ensimmäisen havainnon kuolinilmotuksista viime vuoden marraskuussa. Hän on yrittänyt tämän jälkeen yrittänyt estää niiden leviäminen, mutta ei ole kuitenkaan onnistunut siinä.

– En tiedä, miksi ne leviävät eteenpäin, onko useita profiileja, jotka tekevät niitä ja mikä heidän motivaationsa on, Lindahl sanoi Radiosportenille.

40-vuotias maalivahti on tehnyt poliisille ilmoituksen tapauksesta, joka on vaikuttanut hänen läheisiinsä.

– Minun oli pakko ilmoittaa perheelleni ja läheisilleni, että tällaista tapahtuu. Kuitenkin joku läheinen ystävä on nähnyt sen ja miettinyt, että taivas, oletko kunnossa, ota yhteyttä. En ymmärrä, mikä tämän idean takana on, miksi he tekevät tällaista, Lindahl totesi.