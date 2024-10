Mitä ihmettä? Huolta herättänyt räjähdelaiva Ruby pysähtyi lähelle Britannian vaarallisinta hylkyä

Komentaja-kapteeni: "Teoriassa mahdollista"

– Tämäkin paikka missä se on nyt ankkuroituna on äärimmäisen huono, sillä siellä on kova virtaus. Hyvissä olosuhteissa ankkuri pitää hiekassa ja mudassa, mutta syysmyrskyssä ankkuri ei tule yksinkertaisesti pitämään.

– Samalla kun laiva on tekemättä yhtään mitään, menetetään isoja summia rahaa. Mutta tietenkin taustalla voi olla voimia, joille tällaisella rahalla ei ole väliä. Tällöin on tarkoitus aiheuttaa vain hämminkiä ja ongelmia, Nykänen kertoo.

Rubyn omistaja on kertonut, että brittimedian pelko siitä, että laiva on "kelluva pommi" on perusteeton. Lausunnossaan se myös kertoo, että ammoniumnitraatti on "yleisesti kuljetettava lasti tällä menetelmällä, eikä se aiheuta uhkaa".