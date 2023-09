Chilen MM-rallin ohjelma lauantaina 30.9.

Chilen MM-rallin tilanne (EK6/16):

Liveseuranta:

EK7 Chivilingo 1 (27,19 km)

Klo 14.16: Heller on tullut loistavasti joukon keulilla. On 10,7 sekuntia Gregoire Munsteria nopeampi.

Klo 14.00: Rengasvalinnoista aamun lenkille voidaan sanoa, että Sunisella on kolme kovaa ja kaksi pehmeää rengasta, Tänakilla neljä kovaa ja kaksi pehmeää ja Rovanperällä vain viisi pehmeää rengasta. Elfyn Evansilla on suomalaiseen nähden vielä yksi pehmeä vararengas lisää päälle eli yhteensä kuusi pehmeää rengasta. Thierry Neuvillella on kolme molempia seoksia.