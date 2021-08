Mitä avi oikein päätti? Ylitarkastaja valottaa rajoituksia MTV Uutisille: "Lähikontakteja pitää pyrkiä vähentämään niin paljon kuin mahdollista"

Torstaina ilmoitettujen päätösten mukaan sisätiloissa saa kokoontua enintään 25 ihmistä kerrallaan, jos tiloja ei voida jakaa lohkoihin, joilla on muun muassa omat poistumistiet. Ulkotiloissa raja on 50.

– Tällä hetkellä epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on erittäin vaikea ja on katsottu, että lähikontakteja pitää pyrkiä vähentämään niin paljon kuin mahdollista. Tämän päätöksen nimenomaisena tarkoituksena on vähentään kontakteja.