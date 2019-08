Greta Thunberg koki 8-vuotiaana hetken, joka ei jättänyt häntä rauhaan: "Jos olisin normaali, voisin jatkaa kuten kaikki muut"

– Muistan, kuinka katsoimme koulussa dokumentteja meressä olevista muoveista, nälkäisistä jääkarhuista ja muusta sellaisesta. Itkin koko ajan. Luokkakaverini olivat huolissaan sen ajan, kun katsoivat filmiä. Mutta kun filmi loppui, he alkoivat ajatella muita asioita. Mutta minä en voinut tehdä sitä. Ne kuvat jäivät päähäni, Thunberg kertoo The Guardianin haastattelussa.