Missä on poliisin etsimä väkivaltarikoksisesta tuomittu Toni Florin? Lähti luvalla vankilasta eikä palannut enää takaisin

Vuonna 1989 syntynyt ja 184 senttimetriä Florin on tuomittu muun muassa tapon yrityksestä, ampuma-aserikoksesta ja ryöstöstä. Suorittamatta tuomiostaan hänellä oli yli kaksi vuotta. Hänen rikoshistoriansa on mittava ja häntä koskevia asioita on selvitelty käräjä- ja hovioikeuksissa vuosien saatossa lukuisia kertoja, kerran jopa korkeimmassa oikeudessa asti.