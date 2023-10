Miss Suomi Paula Joukanen lähti Miss Universum -kisoihin – mukana 40 asukokonaisuutta ja seitsemän kiloa koruja

– Puvustoa on valmisteltu osin jo ennen kuin edes voitin Miss Suomi-tittelin, sillä pyörittelin kansallis- sekä iltapukuideoita ja niiden taustatarinoita mielessäni jo pitkään. Miss Universum -kisassa tarinat ovat hyvin tärkeitä ja halusinkin, että kaikissa lava-asuissani olisi jokin syvällisempi merkitys. Varsinkin kansallispuvun teeman kärsivällinen valinta oli itselleni erityisen tärkeää, sillä haluan edustaa maatani arvokkaasti ja kunnialla, mutta ennen kaikkea ripauksella itselleni ominaista rempseyttä, Joukanen kertoo tiedotteessa.

– Kisavalmisteluihin on kuulunut erityisen paljon catwalk-harjoittelua, sillä tennistaustani on ollut vahvasti näkyvissä lavaliikkumisessani kenties hieman jäykistävällä tavalla. Esiintymistä on tullut harjoiteltua myös paljon ihan työ- sekä tapahtumakeikkojen myötä ja ne ovatkin olleet itselleni erityisen luonnollisen ja mielekkään oloisia tilaisuuksia. Voisin nähdä itseni tulevaisuudessa viihtyvän enemmänkin esiintymisen parissa.