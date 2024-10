Rantabaari-sarjan Misa Nirhamo paljastaa, miten intiimikohtaukset tehdään – ei ole aiemmin näytellyt Olavin kaltaista hahmoa

– Siinä on aina jännitystä ilmassa. Niitä on hauska tehdä. Ensin sovitaan, mitä siinä suunnilleen tapahtuu. Harjoitellaan ja edetään varovasti niin, että se on kaikille osapuolille ok. Voisin sanoa, että sitten, kun kaikki on sovittu ja kohtaus on harjoiteltu kunnolla, niin sitten se on samanlaista näyttelemistä kuin muutenkin. Ilmapiiri on kuitenkin aina jännittyneempi, ja jos tulee moka, niin se naurattaa aika paljon, Nirhamo kertoi MTV Uutisille kuvausten lomassa.