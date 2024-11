Anton Varpama-Taittonen kokee Rantabaarissa näyttelemisen ristiriitaiseksi: "Kivaa, mutta kuumottavaa"

Rantabaarin uudelle näyttelijälle Anton Varpama-Taittoselle rooli on ensimmäinen isompi kamerarooli, jossa on niin paljon kohtauksia kuin sarjan kuudennella kaudella tullaan häneltä näkemään.

– Yritän silloin valmistautua. On ollut todella jännää. Odotan kesältä, että tähän kaikkeen saa tuntumaa ja pääsee asian päälle, että voi vain nautiskella. Koska tämä on myös tosi kivaa ja kaikki ihmiset on tosi kivoja. Tähän asti on ollut ristiriitaista: on ollut tosi kivaa, mutta myös kuumottavaa, Varpama-Taittonen kertoi MTV Uutisille kesällä, kun Rantabaarin kuudennen kauden kuvaukset olivat vielä käynnissä.