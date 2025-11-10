NHL:n suomalaistähti Miro Heiskanen jatkoi upeaa tehovirettään, kun hänen edustamansa Dallas Stars löi Seattle Krakenin niukasti 2–1.
Heiskanen oli alustamassa joukkueensa molempia osumia. Heiskasen lisäksi myös Roope Hintz sai syöttöpisteen Tyler Seguinin 2–1-voittomaaliin.
Dallasin Mikko Rantanen ja Esa Lindell sekä Seattlen Kaapo Kakko ja Eeli Tolvanen jäivät ottelussa pisteittä.
Heiskanen kasvatti pisteputkensa neljän ottelun mittaiseksi. Putkensa aikana Heiskanen on tehnyt kovat tehot 1+8.
Suomalaistähti on hilannut itsensä kaikessa hiljaisuudessa jo NHL:n puolustajien pistepörssin kakkoseksi tehoin 3+11=14. Heiskasen edellä on vain Colorado Avalanchen Cale Makar (6+14).
Toinen yön suomalaisonnistuja oli Carolina Hurricanesin Sebastian Aho. Aho vastasi joukkueensa 1–1-tasoitusmaalista, kun Carolina voitti Toronto Maple Leafsin 5–4.
Heiskasen lisäksi myös Aho venytti pisteputkensa neljään otteluun. 28-vuotias suomalainen on jäänyt tällä kaudella pisteittä vain kahdessa ottelussa. Kaikkiaan Aho on tehnyt 15 pistettä 15 ottelussa.