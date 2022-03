Mira Luoti paljastaa missä tapasi uuden rakkaansa: "Täällä kun on sen verran pienet piirit…"

PMMP -yhtyeestä pinnalle noussut Mira Luoti nähdään yhtenä illan Putous -jakson esiintyjistä. Luoti esittää yhden uutuuskappaleistaan Täydellinen puolikas. Hän on erittäin innoissaan illan esiintymisestä ja vierailusta Putous-ohjelmassa.

– On kauhean kiva päästä tänne näkemään tätä puuhastelua lähempää, tämä on minun ensimmäinen kertani täällä, hän kertoo.

Mira Luoti julkaisi vuoden alussa uusia kappaleita, joista yksi on tehty yhdessä Happoradio-yhtyeen laulajan Aki Tykin kanssa. Uudet kappaleet ovat otettu hyvin vastaan ja kesälle on luvassa uuden musiikin kanssa keikkailua.

– Paljon on tullut ihania viestejä ja ihmiset ovat samaistunut kappaleisiin. Uutta musiikkia on luvassa vuoden aikana lisääkin, albumia on ajankohtainen sitten ensi vuonna, Luoti jatkaa.