Minna hurahti kymmenisen vuotta sitten täysin: Kaikki alkoi koriste-esineestä – nyt plakkarissa on liuta majakkavierailuja, satoja valokuvia ja itse kirjoitettu kirja

– Se oli Söderskärin majakka. Siitä se innostus lähti, kun tajusin, että niillä oikeasti pääsee vierailemaan. Silloin ajattelin, että niille on vain päästävä, Tauru muistelee Porvoon ulkosaariston vierailuaan hymy kasvoillaan.

Satoja porrasaskelia majakan huipulle

– Vaikka olemme ehkä tottuneet valkoisiin perus torneihin, niin majakoita löytyy kyllä hyvinkin erilaisia. Sekä Suomessa että ulkomailla on paljon erinäköisiä majakoita. Eipä juuri kahta samanlaista löydykään.

– Siinä on se oma viehätyksensä, kun pääsee torniin ja näkee ne maisemat.

”Se muistuttaa Eiffel-tornia”

Kroatia, Slovenia, Malta, Italia, Irlanti ja Ranska. Kaikkien näiden maiden majakoita Tauru on jo nähnyt, mutta tehtävälistalla on vielä kohde, jossa on päästävä käymään.