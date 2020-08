Ministerit synkeinä Finnairin yt-neuvotteluista, paljastavat Finnairin valmistelevan muutosturvaohjelmaa: "Tämä on historian pahin kriisi"

– Tämä on todella synkkä uutinen, ei sinivalkoisten siipien päivä. Tämä on ilmailualan synkkä, musta pilvi sinivalkoisten siipien yllä. Me haluamme omistajana tukea sitä, että Finnair selviää tästä kriisistä. Tämä koronakriisi on ilmailualan historian pahin kriisi. Kaikki lentoyhtiöt taistelevat olemassaolostaan, mutta Finnairia rasittaa myös tiukka matkustusrajoitepolitiikkamme, Tuppurainen sanoo.