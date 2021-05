Ministerikierto myllertää keskustan eduskuntaryhmää – he ovat vahvoilla Antti Kurvisen tilalle ryhmän vetäjäksi

Näkyvä paikka vapautuu, kun Antti Kurvinen valitaan huomenna virallisesti tiede- ja kulttuuriministeriksi Annika Saarikon jälkeen.

Keskustan ryhmässä käy jo kova kuhina, miten vapautuvat paikat jaetaan. MTV Uutisten haastattelemien keskustalähteiden mukaan Kurvisen isäntäsaappaiden täyttäjäksi tiukimmin ovat kiinni kansanedustaja Juha Pylväs, eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Eeva Kalli sekä kansanedustaja Mikko Savola.

Toisen kauden kansanedustaja Juha Pylväs on valittu eduskuntaan keskustan ydinalueelta Pohjois-Pohjanmaalta Oulun vaalipiiristä. Puolueen vaikutusvaltaisimmalla piirillä ei ole tällä hetkellä edustajaa kovimmassa puoluejohdossa.

MTV Uutisten tietojen mukaan Pylvään kanssa on käyty keskusteluja paikasta ja hän on itse valmis eduskuntaryhmän johtoon, jos kannatusta löytyy riittävästi.

Myös Eeva Kallin nimi nousee esiin kärkiehdokkaana Kurvisen paikalle. Satakunnasta valittu Kalli on tällä hetkellä ryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja. Kalli miettii vielä, onko hän kiinnostunut tehtävästä.

Eduskuntaryhmässä saattaa olla painetta valita ryhmän johtoon nainen, koska kaikki ministerit Saarikkoa lukuunottamatta ovat miehiä. Osan mielestä sukupuolijakaumaa tasaa se, että puoluesihteerinä on nainen, Riikka Pirkkalainen.

Lisäksi paikalle tarjotaan Mikko Savolaa, joka on profiloitunut erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Savolan esteeksi noussee kuitenkin maantiede. Savola on Vaasan vaalipiiristä, kuten elinkeinoministeri Mika Lintilä ja tuleva ministeri Antti Kurvinen.

Tässäkin kisassa on jälleen noussut Lapin vaalipiirin kansanedustajan Markus Lohen nimi esille. Lohella on kuitenkin erittäin tärkeä tehtävä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana. Sote-uudistus on loppumetreillä eduskunnan käsittelyssä ja Lohen johtama valiokunta tekee uudistuksesta mietinnön.

Se että juuri sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja vaihtuisi näin kriittisessä vaiheessa pidetään epätodennäköisenä. Sote-uudistuksen läpivieminen nykyisessä muodossaan on keskustalle sydänasia. Lohi on myös keskustan varapuheenjohtaja ja osallistuu jo siitäkin syystä ministeriryhmän kokouksiin.

Valiokuntapaikat uusjakoon

Antti Kurvinen on toiminut aktiivisesti myös useassa valiokunnassa eduskuntaryhmän puheenjohtajatehtävän ohella. Varsinaisena jäsenenä Kurvinen on ollut laki- ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa. Kurvinen on myös ollut Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsen.

Varajäsenenä Kurvinen on toiminut tarkastus-, liikenne- ja viestintä- sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Tämän lisäksi hän on myös toiminut ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varajäsen. Nämä kaikki tehtävät laitetaan tietysti samalla jakoon, kun Kurvisesta tulee tiede- ja kulttuuriministeri.

Myös entinen valtiovarainministeri Matti Vanhanen palaa eduskuntaan ja hänellekin pitää löytyä sopivia tehtäviä. Omien sanojensa mukaan Vanhanen haluaa palata rivikansanedustajaksi.

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja haussa

Hannu Hoskonen menetti ympäristövaliokunnan puheenjohtajapaikan rangaistukseksi EU:n elpymispakettiäänestyksen jälkeen.

Siksi keskustassa mietitään nyt myös Hoskoselle seuraajaa ympäristövaliokunnan johtoon.

Keskustan jäsenet ympäristövaliokunnassa ovat Hanna Kosonen ja Ari Torniainen. Molemmat ovat toisen kauden kansanedustajia Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Kosonen toimi Annika Saarikon sijaisena tiede- ja kulttuuriministerinä vuoden verran ja Torniainen on kirjoittanut keskustan liikennepäästöohjelman. Ari Torniainen on myös liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja. Hanna Kosonen on talousvaliokunnan varapuheenjohtaja.

Molemmilla on mahdollisuudet nousta valiokunnan puheenjohtajiksi.

Syksyn budjettiriihessä on odotettavissa kovaa vääntöä vihreiden kanssa ilmastoasioista. Ympäristövaliokunnan puheenjohtajalla on silloin merkittävä rooli. Hänen pitää pystyä puolustamaan keskustalaisille tärkeitä arvoja.

Keskustalla on siis aikamoinen palapeli ratkottavana, kun valiokuntapaikat jaetaan uudestaan. Tämä voi samalla olla eduskuntaryhmälle uuden alun paikka.