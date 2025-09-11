Terveysministeri pyörtyi kesken suoran tiedotustilaisuuden tiistaina.

Ruotsin uusi terveysministeri Elisabet Lann menetti tajuntansa suorassa lehdistötilaisuudessa tiistaina.

TIlanne tapahtui, kun Lann seisoi pääministeri Ulf Kristerssonin ja kristillisdemokraattien puheenjohtajan Ebba Buschin rinnalla vastaamassa toimittajien kysymyksiin.

Kesken toisen puhujan puheenvuoron Lann lyyhistyi hitaasti eteenpäin ja kaatui lopulta kaataen samalla läpinäkyvän puhujakorokkeen.

Paikalla olleet poliitikot ja toimittajat ryntäsivät nopeasti auttamaan Lannia.

Hetken toivuttuaan Lann pystyi palaamaan tilaisuuteen ja kertoi tapahtuman johtuneen äkillisestä verensokerin laskusta.

Ministeri ei vaikuttanut saaneen vakavia vammoja.

