Ministeri Tuppurainen CNN:lle: Suomi hyvin todennäköisesti hakee Natoon – "On Venäjän etu, että se käyttäytyy kuin aikuinen tässä tilanteessa"

Suomen Nato-päätöksen odotetaan tällä viikolla nytkähtävän eteenpäin, sillä sekä pääministeri Sanna Marinin (sd.) että presidentti Sauli Niinistön on määrä kertoa kantansa.

– Venäjä on aloittanut sodan Euroopassa. Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Ihmiset ovat nähneet uuden todellisuuden ja on aika liittyä Natoon, Tuppurainen totesi amerikkalaismedialle.