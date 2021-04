Ministeri Kiuru Säätytalolla: Lähden siitä, että tämä kriisi on ratkaistava viimeistään toukokuussa

– Itse lähden siitä, että tämä kriisi on ratkaistava viimeistään toukokuussa, Kiuru sanoi viitaten koronakriisiin.

Varjoa rokotustilanteeseen tuo muun muassa se, että lääkeyhtiö Johnson & Johnson kertoi keskeyttävänsä koronarokotteensa toimitukset Eurooppaan. Kyseessä on varotoimi, jonka taustalla ovat rokotteeseen liittyvät veritulppaepäilyt.

– Se on tietenkin iso isku, vaikka nuo määrät ovat suunnitellusti aika pieniä, joita me olisimme kevään aikana saaneet. Keinovalikoimassa olisi hyvä olla monta rokotetta, ja tältä osin sillä on merkitystä. Meillä ei ole varaa tinkiä terveysturvallisuudesta, Kiuru sanoi.