Ministeri Kiuru linjasi sotea: Erillisratkaisu vain Uudellemaalle ja lait eduskuntaan tämän vuoden aikana

Soten hetken kestänyt hiljaselo päättyi tänään, kun ministeri Krista Kiuru piti tiedotustilaisuuden ja linjasi aikataulun: sote-lait, joita on sata kappaletta, on saatava eduskuntaan tämän vuoden aikana.

– Kyllä tässä jälleen kiire on. Moni varmaan haluaisi kuulla muunkinlaisen viestin, mutta joudun toteamaan, että kokonaisuus on iso ja jotta eduskunnalla on riittävästi aikaa tätä kokonaisuutta käsitellä, niin jälleen kerran työ on tehtävä mahdollisimman rivakasti, että eduskunta pääsee ottamaan yksityiskohtiin kantaa, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (SDP).