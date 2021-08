Ministeri Haavisto herkistyi, kun puheeksi tulivat väkijoukkoon tallautuneet lapset – katso video

Lapset oli päätetty evakuoida, koska heidän henkensä on ollut alueella välittömässä vaarassa.

– On joitakin tilanteita, olen siellä työskennelleitä kuullut, jossa esimerkiksi pieniä lapsia on ollut tallautumassa tähän väkijoukkoon. Silloin kyse on ollut tällaisesta hengenpelastustehtävästä, Haavisto kertoo.