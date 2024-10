Hallitus päätti: Alkoholia saa toimittaa kotiin

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Voimaantuloa porrastetaan niin, että pääosa toimituslupaa koskevista säännöksistä tulee voimaan viiden kuukauden viiveellä.

Essayah halusi varjella Alkoa

Hän vetosi myös siihen, että valmistelussa on myös toinen Alkon asemaa haastava esitys, eli alkoholin etämyyntiä koskeva lainsäädäntö. Nämä olisi Essayahin mielestä pitänyt käsitellä yhdessä.

"Eurooppalaista alkoholikulttuuria"

Tarkoitus on, että alkoholia voisi tilata ja toimittaa asiakkaille Alkosta sekä kaupoista, kioskeista, huoltoasemilta ja ravintoloista joilla on alkoholin vähittäismyyntilupa.

Lisäksi kotiinkuljetus olisi sallittua myös tilaviinien ja käsityöläisoluiden valmistajilta, jos niillä on jo nykyään lupa myydä omia tuotteitaan valmistuspaikalla.

– Uudistus on maltillinen askel kohti eurooppalaista alkoholikulttuuria ja -sääntelyä. Alkoholijuomia voisi jatkossa toimittaa kotiin esimerkiksi ruokatilausten tai ravintola-annosten kuljetusten yhteydessä. Lakimuutoksessa on kuitenkin huolehdittu vastuullisuudesta. Alkoholijuomien toimitus on luvanvaraista ja valvottua. Alkoholia ei myydä tai toimiteta alaikäisille eikä päihtyneille, sanoi sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen tiedotteessa.