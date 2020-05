Millainen on Suomi koronan jälkeen? Presidentti Niinistön johtamat Kultaranta-keskustelut käynnissä – MTV seuraa

Kultaranta-keskustelujen teemana on tänä vuonna koronapandemian jälkeinen aika ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin sopeutuminen.

Presidentti Niinistö paljasti keskustelujen alkuun, mitä on oppinut itsestään koronakriisin aikana.

"Se on elämä itse"

Nivukoski kuvaili, että koronatilanne on aiheuttanut nuoren elämässä hämmennystä ja epävarmuutta. Arkkiatri Pelkonen sanoi uskovansa, että monella on herännyt ajatus siitä, mikä on elämässä tärkeintä.