EU:n energiaministereiltä odotetaan tänään linjauksia sähkön hintakriisin taittamiseksi: Vastauksia halutaan sähkön kulutuksen vähentämisestä ja fossiilisen energian solidaarisuusmaksusta

Pohjalla on EU-komission esitys, jonka mukaan aikeina olisi leikata sähkön talvikulutusta ja huippukulutusta, säätää tuottokatto muun muassa ydin- ja uusiutuvalle energialle sekä luoda solidaarisuusmaksu fossiilisten polttoaineiden tuottajille.

Osa maista on halunnut saada kaasun hintakaton kaikelle kaasulle. Sähkön hintakriisistä on kuitenkin kyse tarjonnan puutteesta. Halpa hinta voi lisätä kysyntää, minkä lisäksi ehdot eivät voi olla sellaiset, että toimitusvarmuus alkaa niiden takia vaarantua.

Huippukulutuksesta leikattava viisi prosenttia

Sähkön hintakriisin ydinsyy on se, että Venäjä on Ukrainan sodan laajentumisen jälkeen pelaillut kaasutoimituksilla ja aiheuttanut sillä tarjonnan puutetta. Tästä syystä ainoa kestävä pikakeino sähkön hintakriisiin on kulutuksen leikkaaminen.