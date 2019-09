Miljonääri Anders Wiklöfin uskomaton tarina – näin 10 000 markan lainasta tuli miljoonaomaisuus

Anders Wiklöf on mies, jonka puhetta ei ohiteta, sitä kuunnellaan tarkasti. Jos hän siis antaa ymmärtää, että koulutuksesta ei välttämättä ole hyötyä menestymisen kannalta, niin niinhän se sitten on. Joka ei sitä usko voi katsella ympärilleen Andersuddenissä, Wiklöfin valtavalla kesähuvilalla Maarianhaminan lähellä.



Seinät on peitetty Thesleffeillä, Zorneilla, Edelfelteillä, Danielsson-Gambogeilla. Andersudden on paitsi kesähuvila niin myös yksi Pohjolan hienoimmista taidekokoelmista.



Ja pihalla on Andersin oma tennisareena, jossa on katsomo, johon mahtuu 1600 henkeä. Sen hän rakennutti ihan vain, koska se tuntui hauskalta ajatukselta. Kannattaa siis uskoa, mitä Anders sanoo, koska hän on Ahvenanmaan rikkain mies ja hän tietää taatusti, miten menestytään.



– Kaupantekoa ei opi koulunpenkillä, taidon on oltava korvien välissä, miljonääri vinkkaa.



Tarinankertojasta kuninkaan monologi



Toimittaja Staffan Bruun sai tehtäväkseen kirjoittaa kirjan Anders Wiklöfistä. Tehtävänanto oli selkeä: Anders kertoo, ja Staffan kirjoittaa muistiin, kyseessä on siis kuninkaan monologi. Eikä siinä mitään, Wiklöf on hyvä tarinankertoja, karismaattinen toiminnan mies.



Ahvenanmaan rikkain mies on ylpeä työläisjuuristaan ja pitää niistä visusti kiinni. Hän ajaa huippukallista Bentley-merkkistä autoa – tai oikeastaan niitä on kaksi, koska Andersilla pitää olla auto, kun yksi menee huoltoon – ja ylinopeussakkoja hän on maksanut kaikkiaan noin 300 000 euroa.



Sakoista Anders ei valita. Sääntöjä pitää noudattaa, etenkin verottajan kanssa. Ja kapitalistit ovat pahoja, siis sellaiset, jotka ajattelevat vain voittoa ja sortavat työntekijöitä. Reilu pitää olla.



– Olen ihan sama duunaripoika kuin ennenkin, vaikka nyt sattuukin olemaan vähän enemmän seteleitä lompakossa.



Muurarinpojasta mersukauppias Wiklöf



Näin se meni: Anders halusi perustaa Maarianhaminaan autokaupan ja kaikkein eniten hän halusi myydä autoja merkkiä Mercedes Benz.



23-vuotias muurarin poika meni Ålandsbankeniin ja pyysi lainaa 10 000 markkaa lainaa. Pankinjohtaja Eklund teki heti selväksi, että nuorelle klopille ei missään nimessä anneta lainaa.



Tästä sisuuntuneena Anders jatkoi autokauppaa ilman lainaa ja sijoitti piruuttaan jokaisen liikenevän markan Ålandsbankenin osakkeisiin. Hän on tänä päivänä pankin suuromistaja.



– Voin olla Eklundille kiitollinen siitä, että olen pankin suuromistaja... Vannoin vielä jonakin päivänä kostavani nöyryytyksen. Myöhemmät saavutukseni ovat olleet kuittailua tästä tapahtumasta.



Autokaupan jälkeen tuli tukkukauppaa, tax-free -kauppaa, kiinteistö-, hotelli- ja ravintolabisnestä sekä pelastushelikopteritoimintaa. Vuonna 2018 Wiklöf Holdingilla työskenteli yli 600 ihmistä ja konsernin liikevaihto oli 350 miljoona euroa.



Wiklöfin rahoja on sijoitettuna kaikkialla



Anders Wiklöf on suuri omistaja Ahvenanmaan molemmissa päivälehdissä, koska hänestä on demokratian kannalta tärkeää, että lehdet voivat hyvin ja kilpailevat keskenään. Hän järjestää maarianhaminalaisille ilmaiskonsertteja, joissa esiintyy tähtiä kuten Jose Carreras ja Il Divo.



Hän sponsoroi IFK Mariehamnin jalkapallojoukuetta ja kaupungin jalkapallostadion on tietenkin Wiklöf Holding Arena. Kaupungin hienoin hotelli Archipelag on osa Wiklöf konsernia, samoin kongressikeskus Alandia.



30 vuotta sitten Wiklöf huomasi, että meri likaantuu ja perusti säätiön nimeltä Östersjöfonden. Wiklöfin liiketoimet tuottavat nyt rahaa ympäristönsuojeluun. Säätiö on jakanut apurahoja yli miljoona euroa Itämeren suojelemiseksi.



– Olen 30 vuotta varoittanut, että jos lapsiperhe tulee lomailemaan Ahvenanmaalle eivätkä lapset pääse mereen uimaan, perhe ei tule toiste.



Perinteet kunniaan, teknologia narikkaan



Wiklöf ei käytä sähköpostia, hän soittaa, kun on asiaa. Suuri osa työhön liittyvistä päätöksistä syntyy aamukävelyllä Bjösse IV:n kanssa. Bjösse on Wiklöfin neljäs koira ja hyvää nimeä on turha mennä muuttamaan.



Sama pätee yritysryppään pyörittämisessä, kannattaa pitää asiat yksinkertaisina.



– Meillä ei koskaan ole ollut ainuttakaan strategiaseminaria, ei yhtään kehityskeskustelua. Meillä ei ole ainuttakaan piirtoheitintä, enkä ole koskaan nähnyt ainuttakaan PowerPoint-esitystä. Kokoukset ovat enimmäkseen ajanhukkaa, Wiklöf avartaa tapaansa tehdä bisnestä.