Tällainen on kauppaneuvos Anders Wiklöf, jonka luokse Bill Clinton matkusti: Pohatta, joka nousi ryysyistä rikkauksiin – "Minulla on kapitalistin aivot, mutta sosialistin sydän"

Kun Ålandsbanken vuonna 1970 hylkäsi 19-vuotiaan yrittäjän Anders Wiklöfin 10 000 markan lainahakemuksen, tämä istui pankin portailla silmät kyynelissä ja päätti vielä joskus kuuluvansa pankin merkittäviin omistajiin.

Wiklöf, 69, on nyt Ålandsbankenin suurin omistaja, ja pankin hallituksessa istuu Wiklöfin omia luottomiehiä. Veljenpoika Peter Wiklöf on pankin toimitusjohtaja.



Wiklöfistä tuli pankin suurin omistaja, kun Aktia luopui vuonna 2011 Ålandsbankenin valtaussuunnitelmastaan ja myi osakkeensa Wiklöfille.

Kuului nuorena yhteiskunnan vähäosaisimpiin

Wiklöf on saanut pankin hallitukseen myös ystävänsä, Ruotsin entisen pääministerin Göran Perssonin. Perssonin kontaktit ja lobbaustaidot ovat pankille kullan arvoisia, koska se hakee voimakasta kasvua Ruotsista.

Wiklöf sanoo olevansa itsekin Perssonin tapaan sosiaalidemokraatti.

– Minulla on kapitalistin aivot, mutta sosialistin sydän.

Wiklöfillä on myötätuntoa yhteiskunnan vähäosaisia kohtaan koska on ollut yksi heistä.

– Vieläkin tuntuu siltä, että olen yksi heistä. Oli meillä aina ruokaa pöydässä, mutta muuten oli niukkaa. Isäni oli muurari, ja äitini sokeutui 30-vuotiaana. Siitä huolimatta minulla on mennyt kohtuullisen hyvin.

Kolmen SM-liigassa pelaavan jalkapalloseuran pääsponsori

Wiklöfin sosialistin sydän sykkii lähinnä hyväntekeväisyydelle. Wiklöf on perustanut Itämeren suojeluun keskittyvän rahaston ja on kolmen SM-liigassa pelaavan jalkapalloseuran pääsponsori.



Wiklöf tukee IFK Mariehamnia, Åland Unitedia ja Pietarsaaren Jaroa.

Kaikki Wiklöfin ostamat yritykset tuntuvat menestyvän. Wiklöf kiistää kuitenkin jyrkästi, että hän olisi vain sijoittaja.

– Olen yrittäjä, koska pyöritämme yhdessä Wiklöf Holdingin toimitusjohtajan Nils Lammen kanssa kaikkia liiketoimia, jotka omistan. Olen joka päivä bisneksessä mukana. Ålandsbankenkin on Wiklöf Holdingin osakkuusyhtiö.

Millainen on Ålandsbankenin tulevaisuus?

– Ålandsbanken kasvaa tulevaisuudessa todennäköisesti voimakkaasti Ruotsissa, ja kasvamme jo nyt koko ajan Suomessa. Ålandsbankenin henkilökohtaiset neuvojat pitävät hyvää huolta pankin asiakkaista. Ålandsbankenilla menee nyt hyvin, ja se on minulle kivaa, koska näin ei aina ole ollut.

Kymmenen kilometrin kävelylenkkejä aamuisin

Wiklöf herää normaalisti aamuyhdeksältä.

– Lähden aamukahvin jälkeen koiran kanssa kymmenen kilometrin kävelylenkille. Samalla puhun puhelimessa. Soitan esimerkiksi Nisselle (Nils Lammelle) ja ympäri yrityksiäni ja kyselen, miten niillä menee; millainen tilauskanta ja markkinatilanne ovat.

Tänä aamuna Wiklöf soitti Kälviälle Best-Hallin johtajalle.

– Vaikka Suomen taloudella ei mene kovin hyvin, Best-Hallilla menee hyvin.

Best-Hallin liikevaihto on heilahdellut vuodesta toiseen rajustikin, mutta monialayrittämisessä on se hyvä puoli, että toimialat tasoittavat toistensa vaihteluja.

Wiklöf Holdingiin kuuluu tusinan verran yhtiöitä, jotka toimivat kaupan, turismin, pelastushelikopteripalveluiden, logistiikan ja teollisuushallien aloilla. Konglomeraatin liikevaihto oli viime vuonna 360 miljoonaa euroa. Yhtiö on Pohjoismaiden suurin yhden henkilön omistama yritys.



Päätökset syntyvät intuitiivisesti

Kun yksi henkilö omistaa yrityksen yksin, omistamisesta tulee hyvin henkilökohtaista - niin hyvässä kuin pahassa. Yrittäjä ei voi syyttää epäonnistumisista muita kuin itseään. Hyötynä taas on päätöksenteon mutkattomuus ja nopeus.

Wiklöfin tekee usein päätöksensä intuitiivisesti ja luottaa yleensä ensivaikutelmaan.

Voitonjakokin on helppoa, kun osingot menevät yhdelle henkilölle. Viime vuodelta Wiklöf Holding jakoi 4,13 miljoonaa euroa osinkoa Ander Wiklöfille, mistä hän maksoi noin 40 prosenttia veroa.



Omaa vapaata pääomaa yhtiölle jäi osingon jaon jälkeenkin vielä reippaasti, 47,5 miljoonaa euroa.

Wiklöf sai osinkotuloja myös suoraan Ålandsbankenista ja muutamista muista yhtiöistä. Hän on maakunnan suurin veronmaksaja ja verotettavalla varallisuudella mitaten vauraan Ahvenanmaan rikkain henkilö.

Ahvenanmaa Wiklöfin taskuissa

Ahvenanmaalla on vaikea kuluttaa niin, ettei ostoksesta päätyisi jotakin Wiklöfin taskuihin.

Wiklöf omistaa Ahvenanmaalla kauppaketju Mathias Erikssonin. Wiklöfin päivittäistavaratukku toimittaa elintarvikkeita myös muille kaupoille ja ravintoloille. Wiklöf omistaa vene- ja moottorikelkkakaupan sekä rautakaupan ja rautakauppatavaran tukkuliikkeen.

Wiklöfillä on suuri kulttuuri- ja kongressikeskus Alandica sekä Hotel Arkipelag Maarianhaminassa, ja hän avasi viime kesänä museon kauppansa alakertaan kaupungin keskustassa.



Museoon Wiklöf sijoitti kaupungin lahjoittaman jättimäisen pienoismallin 20-luvun Maarianhaminasta. Pienoiskaupungin tekeminen on vienyt 30 000 työtuntia, ja sen ovat tehneet maarianhaminalaiset eläkeläiset.

– Kun ihmiset pistäytyvät museossa, he käyvät sen jälkeen ostoksilla kaupassani, Wiklöf arvelee.

Wiklöfillä on hotelli myös Kokkolassa ja helikopteripalvelu Skärgårdshavets Helikoptertjänstillä on neljä tukikohtaa: Maarianhamina, Turku, Vantaa ja Tampere.

Ura alkoi autojen parissa

Wiklöf aloitti liikeuransa autojen ja varaosien kauppiaana, ja autokauppa onkin ainoa yritys, jonka hän on myynyt.

– Kun on näin paljon erilaisia yrityksiä, oppii koko ajan uutta. Jos olisin keskittynyt vain yhteen toimialaan, olisin yhä autokauppias. Autokaupan myynnin jälkeen olen vain ostanut yrityksiä.

Wiklöf on suuri omistaja myös molemmissa ahvenanmaalaisissa sanomalehdissä.

Ålands Tidningen on Kauppalehden Menestyjät -listalla maakunnan parhaita yrityksiä. Wiklöf on yritystensä kautta lehden suurin ilmoittaja. Wiklöfin luottomiehen Nils Lammen poika Niklas Lampi on lehden päätoimittaja.

Alkon suurin logistiikkatoimittaja

Vaikka Wiklöf on viime vuosina ollut paljon esillä Ålandsbankenin ja taidehankintojensa takia, Wiklöf Holdingin pääbisnes on liikevaihdon perusteella alkoholin logistiikka ja dutyfree-kauppa.

Wiklöf Holding on markkinajohtaja Itämerellä seilaavien alusten dutyfree-kaupassa ja laivamuonituksessa. Näitä bisneksiä yhtiöllä on Porissa, Raumalla, Turussa, Helsingissä, Tallinnassa, Tukholmassa, Bosniassa ja Libanonissa.

Kymmenen vuotta sitten Wiklöf Holdingin ME Group alkoi kasvaa Suomen ja Ruotsin sisäisissä alkoholitoimituksissa. Nyt ME Group on Alkon ja Systembolagetin myymälöiden suurin logistiikkatoimittaja.

Vuonna 2008 ME Groupille valmistui Raisioon suuri logistiikkakeskus, jonka ansiosta yhtiön liikevaihto loikkasi 45 prosenttia. Wiklöf suunnittelee jo laajennusta Raisioon.



Alkoholilogistiikka, laivakauppa ja päivittäistavarakauppa ovat volyymibisnestä, mutta Wiklöf Holdingin oman pääoman tuotto oli siitä huolimatta viime vuonna 14,2 prosenttia.

Yksinkertaisia bisnesoppeja nuorille

Maarianhaminan peruskoulun yläasteen oppilaat ovat pyytäneet Wiklöfiä kertomaan, miten menestyväksi yrittäjäksi tullaan. Nuoriin vetoaa Wiklöfin tarina siitä, kuinka hän aloitti kymmenvuotiaana pääoman kartuttamisen keräämällä tyhjiä pulloja iltaisin, kun vanhemmat olivat jo menneet nukkumaan.

– Myin tyhjät pullot sitten seuraavana päivänä Mathias Eriksonin kauppaan, jonka omistan nykyään.

Wiklöfin bisnesopit ovat yksinkertaiset:



– Pitää tehdä kovasti töitä, pitää olla pitkän aikavälin suunnitelma, koska suhdanteet aaltoilevat, ja henkilöstöstä on pidettävä hyvää huolta.

– Jengi pitää saada mukaan, bisneksestä ei muuten tule mitään. Työntekijöille pitää olla hygge (mukava ja kohtuullinen), heidän kanssaan pitää puhua ja heille pitää tarjota lounaita ja illallisia. Minä pidän työntekijöistäni, ja he pitävät minusta. Vaadin hyvää työtä, mutta en vain piiskaa, olen myös kohtuullinen, Wiklöf sanoo ja halaa lämpimästi Hotel Arkipelagin tarjoilijaa Kerstin Orrea.

Menestys mahdollistaa mielenkiintoisten ihmisten tapaamisen

Yrittäminen on Wiklöfin mielestä hyvin hauskaa, koska menestys antaa mahdollisuuden tutustua mielenkiintoisiin ihmisiin.



Reilun kolmen viikon kuluessa kolme Ruotsin ja Suomen entistä pääministeriä ovat vierailleet Maarianhaminassa tapaamassa Wiklöfiä ja keskustelemassa hänen kanssaan.

Wiklöf on Åbo Akademin kunniatohtori, vaikka hänen oma koulunkäyntinsä päättyi Maarianhaminan ammattikoulun kokkilinjaan. Silti Wiklöfistä on väärin, että hallitus leikkaa yliopistoilta ja korkeakouluilta määrärahoja.

– Koulutuksen ja tutkimuksen panokset maksavat itsensä takaisin 5-6 vuoden kuluttua. Jos leikkaamme yliopistoilta nyt, muut menevät ohi.

Pohjoismaiden merkittävimpiin kuuluva taidekokoelma

Wiklöf on kerännyt stugaksi kutsumalleen loma-asunnolleen Andersuddeen Pohjoismaiden merkittävimpiin kuuluvan taidekokoelman sekä rakentanut sinne kansainväliset mitat täyttävän tennisareenan, sitrusansarin ja kaikenlaista muuta kaunista ja hauskaa.

Wiklöf kohautti viimeksi Ruotsissa ostaessaan Carl Larssonin maalaaman ja sata vuotta kadoksissa olleen Lisbeth ja kirsikankukat -taulun 4,5 miljoonalla kruunulla.



Ruotsalaisten harmiksi Lisbeth ”katosi” taas, tällä kertaa Ahvenanmeren toiselle puolelle Andersuddeen, missä on ennestään paljon ruotsalaisten kansallisaarteinaan pitämiä Larssonin, Anders Zornin ja Prins Eugenin töitä.

Viime kesänä Wiklöfin Andersuddessa järjestämässä hyväntekeväisyyskonsertissa oli 2 500 vierasta kuulemassa pop-oopperalauluyhte Il Divoa.



Kun saavumme huvilalle ankkalammesta lehahtaa harmaahaikara, joka näytti hetken patsaalta.

– Haikara tulee tänne joka päivä.

Kutsuvieraslistat muodostuvat tunnepohjalta

Ahvenanmaalaiset ovat alkaneet arvostaa Wiklöfin järjestämiä juhlia, joihin saapuu silmäätekeviä ympäri Pohjoismaita.



Oolannissa kuhistaan aika paljon siitä, ketkä ovat milloinkin saaneet kutsun ja päässeet Wiklöfin seurapiiriin. Wiklöf laatii kuitenkin kutsuvieraslistat tunnepohjalta, eikä ajattele niitä sen enempää.

Menestys ei saa silti nousta hattuun.

– Jos korkki paisuu, se on vaarallista. Kaikkien pitää olla tavallisia, koska kaikkihan me olemme vain ihmisiä.

Wiklöfin mielestä omaisuudesta pitää kuitenkin nauttia, ja niinpä hän ajaa Bentleyllä. Niitä hänellä on kaksi - Mulsan- ja Continental-mallit - joista toinen on talvi- ja toinen kesäkäyttöön.

95 000 euron sakot kahdesti



Vuosi sitten Wiklöf ajoi matkalla huvilalleen tutkaan 77 kilometrin tuntivauhtia 50 kilometrin rajoitusalueella.



Wiklöf maksoi mukisematta 95 000 euron sakot. Vain muutama vuosi aiemmin hän ajoi samassa kohdassa tutkaan ja maksoi silloinkin saman mittaluokan sakot.

– Emme elä ikuisesti, enkä omasta mielestäni omista mitään. Omaisuus on vain hoidossani. Omistaminen on minun makuuni vähän liian kapitalistinen sana. Pidän kuitenkin siitä, että voin tehdä kaikenlaista varoillani. Kun IFK Mariehamn voitti Suomen Cup-mestaruuden, he saivat 10 000 euroa, koska ovat sen arvoisia.