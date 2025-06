Ahvenanmaan pelikaani ihastuttaa – Karoliina tallensi poikkeuksellisen vieraan videolle

Ahvenanmaalla runsaasti aikaa viettävä Karoliina Hämäläinen näki kiharapelikaanin ensimmäistä kertaa.

Suomessa vieraileva pelikaani on saanut lintuharrastajat parveilemaan Ahvenanmaalla. Linnusta on tehty useita havaintoja viikonlopun aikana, kun tieto harvinaisesta vieraasta on levinnyt.

Yksi paikalla olevista lintujen ystävistä on Karoliina Hämäläinen, joka onnistui tallentamaan linnun videolle.

Hämäläinen on biologi ja lintuharrastaja, mutta kertoo, ettei ole yleensä välittänyt harvinaisuuksista.

– Tähän liittyy kuitenkin hauska anekdootti, hän kertoo.

– Noin viisitoista vuotta sitten aloin kirjaamaan unissa esiintyviä lintuhavaintoja ylös. Kiharapelikaani oli ensimmäinen kirjaamani unipinna, Hämäläinen kertoo.

Katso Hämäläisen kuvaamalta videolta, miltä Suomessa tiettävästi ensimmäistä kertaa havaittu lintu näyttää.