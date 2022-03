Milan Jaffia vaaditaan vangittavaksi murhan yrityksestä – uhri jätettiin virumaan sairaalan eteen

Tapauksen tutkinta on keskusrikospoliisilla, joka tiedotti tapauksesta viime viikolla. Silloin KRP kertoi tutkivansa Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kanssa epäiltyä murhan yritystä , joka liittyisi katujengeihin.

Epäilty murhan yritys on tapahtunut Vantaalla viime elokuussa, ja teon uhriksi joutunut mies oli jätetty yöllä autolla Vantaan Peijaksen sairaalan eteen vakavasti loukkaantuneena.

Poliisilla on vanhastaan yksi vuonna 1997 syntynyt henkilö vangittua teosta epäiltynä.

– Poliisin tietojen mukaan epäillyllä ja uhrilla on kytkökset pääkaupunkiseudulle sijoittuviin katujengeihin, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Masi Puolakka keskusrikospoliisista.

Jaffia syytetään jo vakavista rikoksista

Jaff on pyrkinyt aktiivisesti itse julkisuuteen sekä rikosjuttuihin johtaneilla somevideoilla että Youtubeen ladatuilla rap-musiikkivideoillaan. Tästä syystä MTV Uutiset on julkaissut hänen nimensä. Hänen Instagram-tiliään seuraa yli 100 000 ihmistä ja hänen Youtubessa julkaisemiaan musiikkivideoita on katsottu yhteensä yli miljoona kertaa. Niissä Jaff räppää uhoavaan sävyyn väkivaltaa ja jengiveljeyttä ihannoiden.